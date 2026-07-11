Una donna di Milano ha restituito circa 40 chili di sabbia di quarzo prelevata negli anni Settanta dalla spiaggia di Is Arutas, in Sardegna. La signora Ferrari ha consegnato la sabbia al Comune di Cabras, desiderando rispettare l'ultimo desiderio della madre di riportare in Sardegna ciò che la famiglia aveva preso in passato. La sabbia era stata raccolta durante una vacanza negli anni Settanta.

Sono circa 40 i chili di sabbia di quarzo di Is Arutas restituiti questa mattina al Comune di Cabras dalla signora Silvia Ferrari, milanese, che ha voluto esaudire l'ultimo desiderio della madre riportando in Sardegna ciò che la sua famiglia aveva prelevato durante una vacanza negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Silvia Ferrari restituisce alla spiaggia di Is Arutas 40 chili di sabbia presi negli anni Settanta

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Is Arutas: restituisce 40kg di sabbia dopo 49 anni

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Sardegna, restituisce 40 chili di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70Una donna di Milano ha restituito circa 40 chili di sabbia di quarzo prelevata dalla spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese, negli anni Settanta.

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