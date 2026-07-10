Una donna di Milano ha restituito circa 40 chili di sabbia di quarzo prelevata dalla spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese, negli anni Settanta. La sabbia, sottratta dalla famiglia durante una vacanza, è stata consegnata al Comune di Cabras per esaudire l’ultimo desiderio della madre. La restituzione è avvenuta recentemente, dopo decenni, in un gesto simbolico e personale.

Per esaudire l'ultimo desiderio della madre, una donna di Milano ha restituito al Comune di Cabras una quarantina di chili di sabbia di quarzo prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese, durante una vacanza negli anni Settanta. "Avrò avuto circa quindici anni", racconta Silvia Ferrari, che venerdì mattina ha raggiunto la spiaggia assieme al marito, Eros Cattaneo, "quando, durante una vacanza in roulotte con i miei genitori, scoprimmo Is Arutas. Ne rimanemmo estasiati". La famiglia decise di portare via della sabbia, sottovalutando il danno che un gesto ripetuto da migliaia di visitatori avrebbe arrecato nel tempo a uno dei litorali più preziosi della Sardegna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sardegna, restituisce 40 chili di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70

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