da milano a is arutas per restituire 40 chili di sabbia di quarzo presi dalla sua famiglia negli anni settanta

Un uomo ha percorso circa 400 chilometri da Milano a Is Arutas per restituire 40 chili di sabbia di quarzo prelevata dalla sua famiglia negli anni Settanta. La spiaggia, nota come “spiaggia dei chicchi di riso”, si trova nella penisola del Sinis e si caratterizza per i granelli di quarzo di vari colori, tra cui bianco, rosa e verde. La restituzione è avvenuta senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni.

Milano, 11 luglio 2026 – Is Arutas è la spiaggia più celebre dell’area marina della penisola del Sinis, è nota come “spiaggia dei chicchi di riso” per la forma e la consistenza dei granelli di quarzo, declinati in un’escalation di colori: bianco candido, rosa delicato e tutte le tonalità di verde. È il gioiello del territorio di Cabras. Un gioiello che negli anni ha spinto tantissimi turisti a portarsi a casa un ricordo naturale, un po’ di sabbia. Una scelta fatta anche dalla famiglia della milanese Silvia Ferrari, in un momento in cui non era ancora diffusa la consapevolezza del valore ambientale delle spiagge e non esistevano le norme di tutela oggi in vigore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Da Milano alla Sardegna per restituire 40 chili di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70

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