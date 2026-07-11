La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di Report, decisione commentata da Sigfrido Ranucci, che ha affermato che questa scelta interrompe la possibilità di rivedere episodi importanti riguardanti fatti rilevanti per il Paese. Ranucci ha espresso questa opinione attraverso un messaggio sui social, sottolineando come la sospensione limiti la memoria e la conoscenza di questioni di pubblico interesse. La decisione riguarda le repliche programmate durante la pausa estiva della trasmissione.

Sigfrido Ranucci replica via social alla decisione della Rai di sospendere le repliche estive di Report in seguito all'inchiesta sul coinvolgimento del faccendiere Lavitola nell'attentato che ha visto vittima proprio il giornalista di Report: «Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale - scrive Ranucci - è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore. La conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese». E poi il conduttore elenca... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci sullo stop alle repliche estive di Report: «Si sospende la memoria di fatti importanti del Paese»

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