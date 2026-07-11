La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di Report, interrompendo la trasmissione delle puntate già andate in onda. La decisione riguarda tutte le repliche previste durante il periodo estivo, senza indicare motivazioni specifiche. La sospensione riguarda anche le repliche di alcune inchieste che hanno trattato temi di attualità e di interesse pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta.

Sigfrido Ranucci via social replica alla decisione della Rai di sospendere le repliche estive di Report in seguito all'inchiesta sul coinvolgimento del faccendiere Lavitola nell'attentato che ha visto vittima proprio il giornalista di Report: «Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore. La conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese. Le Repliche di Report avevano come temi i seguenti:... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci sulla sospensione delle repliche estive di Report: «Si sospende la memoria di fatti importanti del Paese»

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