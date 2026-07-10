L' annuncio della Rai | sospese in via cautelare le repliche estive di Report Ranucci | Sconcerto e preoccupazione

La Rai ha sospeso in via cautelare le repliche estive di Report. La decisione è stata comunicata mentre si attende di chiarire una vicenda che coinvolge il conduttore Sigfrido Ranucci. La sospensione riguarda le trasmissioni programmate per il periodo estivo, senza ulteriori dettagli sul motivo. La nota ufficiale non specifica le cause della decisione, limitandosi a indicare che si tratta di una misura temporanea in attesa di chiarimenti.

"In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci", la Direzione Approfondimento della Rai "ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico". Lo annuncia l'azienda in una nota. "Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre", conclude la nota. Nel pomeriggio, la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli aveva dichiarato che "sulla vicenda Lavitola-Report la Rai ha il dovere di tutelare la sua credibilità e quella di tanti professionisti che vi lavorano con serietà e indipendenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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