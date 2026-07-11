Sicurezza degli agenti | gilet tattici in Bolognina
Sono stati consegnati i primi gilet tattici con protezione antiproiettile e antitaglio agli agenti di polizia del nuovo ufficio in Bolognina. La distribuzione avviene in questi giorni e riguarda tutto il personale del presidio.
Più sicurezza per gli agenti di polizia: anche per il personale del nuovo ufficio in Bolognina. È di ieri infatti l’arrivo della prima fornitura dei cosiddetti gilet tattici, con protezione antiproiettile e antitaglio, che in questi giorni verranno distribuiti agli agenti del presidio. Anche il personale dell’ufficio in Bolognina si unirà dunque ai colleghi impegnati nei servizi di controllo del territorio e in altri uffici altamente specializzati, che già indossano da inizio mese il dispositivo di sicurezza. La svolta per gli agenti della Bolognina è arrivata ieri dopo che i sindacati di polizia si erano già mobilitati nei giorni scorsi, con richieste al questore di estendere appunto la fornitura proprio ai 15 agenti che svolgono servizio sul territorio in Bolognina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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