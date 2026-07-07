Salvini | 15mila nuovi gilet tattici antilama e antiproiettile per gli agenti della Polizia

Da lopinionista.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati consegnati 15.000 nuovi gilet tattici antilama e antiproiettile agli agenti della Polizia di Stato. Questa fornitura si aggiunge a taser, body cam e tutele legali e processuali già adottate. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza delle forze dell’ordine sul campo. La consegna è stata annunciata da un rappresentante delle autorità, che ha sottolineato l’impegno per migliorare le condizioni operative degli agenti.

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ROMA – “Da oggi 15mila nuovi gilet tattici antilama e antiproiettile per gli agenti della Polizia di Stato. Dopo taser, body cam e tutela legale e processuale, un altro impegno per la sicurezza delle nostre Forze dell’Ordine. Investire nella sicurezza di donne e uomini in divisa significa investire nella sicurezza di tutti. Avanti così!”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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