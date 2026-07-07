Salvini | 15mila nuovi gilet tattici antilama e antiproiettile per gli agenti della Polizia

Notizia in breve

Sono stati consegnati 15.000 nuovi gilet tattici antilama e antiproiettile agli agenti della Polizia di Stato. Questa fornitura si aggiunge a taser, body cam e tutele legali e processuali già adottate. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza delle forze dell’ordine sul campo. La consegna è stata annunciata da un rappresentante delle autorità, che ha sottolineato l’impegno per migliorare le condizioni operative degli agenti.