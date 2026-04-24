Dalla stretta ai maranza alle tutele degli agenti | tutti i punti del decreto sicurezza

Il decreto sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio e firmato dal presidente della Repubblica il 24 dello stesso mese, ha ricevuto l’approvazione finale alla Camera un giorno prima della scadenza per la sua conversione in legge. La normativa introduce misure che riguardano sia la stretta contro i comportamenti dei “maranza” sia le tutele per gli agenti impiegati nelle operazioni di sicurezza.

Il decreto sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso e firmato il 24 dal presidente della Repubblica, ha avuto il via libera finale alla Camera a un giorno dalla scadenza per la conversione in legge. Ha 33 articoli che spaziano da misure per la lotta alla criminalità, specie giovanile; sanzioni più severe per manifestazioni e cortei; norme su organici e tutele delle forze dell'ordine e altre sulla gestione dell'immigrazione. Ecco le principali novità. STRETTA AI "MARANZA". Chi porta fuori casa, e senza motivo valido, un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da sei mesi a tre anni. Se avviene su treni e bus, si applica l'aggravante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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