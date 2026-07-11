Siciliano 54enne trovato morto in un cantiere a Sessa Aurunca Caserta | era scomparso stamattina

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni proveniente dalla Sicilia è stato trovato morto in un cantiere a Sessa Aurunca, Caserta. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata dai familiari nella stessa mattinata. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e sulla dinamica del ritrovamento. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sul motivo della presenza dell’uomo nel cantiere.