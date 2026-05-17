Antonio Meschinelli trovato morto a Sessa Aurunca | figlio dell'ex sindaco era scomparso da 3 giorni
Il corpo di Antonio Meschinelli, 58 anni, è stato rinvenuto questa mattina in un dirupo da parte dei vigili del fuoco. L’uomo, figlio di un ex sindaco, era scomparso tre giorni prima e la notizia della sua morte ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. La polizia sta svolgendo le verifiche necessarie per chiarire le circostanze della vicenda. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini preliminari.
Il cadavere di Antonio Meschinelli, 58 anni, è stato trovato questa mattina in un dirupo dai vigili del fuoco. Il 58enne era figlio di Elio Meschinelli, stimato ex sindaco di Sessa Aurunca, morto in un incidente nel 2015. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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