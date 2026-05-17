A Sessa Aurunca è stato rinvenuto il corpo di Antonio Meschinelli, 58 anni, scomparso da tre giorni. Il suo corpo è stato individuato dai droni dei Vigili del Fuoco in una zona difficile da raggiungere del territorio comunale. La scomparsa dell’uomo aveva destato preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine, che avevano avviato le ricerche immediatamente dopo la sua assenza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

È stato trovato senza vita Antonio Meschinelli, figlio dell’ex sindaco di Sessa Aurunca Elio Meschinelli. L’uomo era scomparso da tre giorni. Le ricerche, condotte con l’utilizzo di droni, hanno condotto gli agenti in un dirupo nella zona archeologica del paese. Per recuperare il corpo è stato necessario l’elicottero. Il cadavere dell’uomo verrà sottoposto all’autopsia per capire quali siano state le cause della morte. Antonio Meschinelli trovato morto Antonio Meschinelli, scomparso da tre giorni, è stato trovato morto in un dirupo. La scoperta, dopo giorni di ricerche, è arrivata nella mattina di domenica 17 maggio, quando i vigili del fuoco hanno guidato un drone nella zona archeologica di Sessa Aurunca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trovato morto a Sessa Aurunca il figlio dell'ex sindaco, Antonio Meschinelli era scomparso da 3 giorni

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