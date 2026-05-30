Si tuffa con gli amici nel torrente Crostolo e non riemerge | 14enne trovato morto a Rivalta

Un ragazzo di 14 anni è stato trovato morto nel torrente Crostolo, a Rivalta di Reggio Emilia. Era con alcuni amici e stava facendo dei tuffi quando è scomparso sott'acqua e non è più riemerso. I soccorritori hanno recuperato il suo corpo poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La procura ha aperto un’indagine senza ipotesi di reato al momento.

Un ragazzino è morto nel torrente Crostolo, a Rivalta di Reggio Emilia. Si trovava con alcuni amici e stava facendo dei tuffi quando è scomparso sott'acqua senza più riemergere. Dopo circa due ore di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo a circa dieci metri di profondità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si tuffa e non riemerge, morto un 14enne in un torrente a Rivalta di Reggio Emilia

Si tuffa in un torrente con gli amici e non riemerge più: 14enne morto annegato a Reggio EmiliaUn ragazzo di 14 anni si è tuffato in un torrente a Rivalta, frazione di Reggio Emilia, insieme ad alcuni amici e non è più riemerso.

Si parla di: Si tuffa e non riemerge, morto un 14enne in un torrente.

Tuffo fatale nel Crostolo: trovato senza vita un ragazzo vicino a RivaltaUn ragazzo prossimo ai 15 anni è stato recuperato privo di vita nel torrente Crostolo a Rivalta, Reggio Emilia, dopo che non era più riemerso a seguito di un tuffo con alcuni amici. Le ricerche, coord ... notizie.it

Si tuffa nel torrente con gli amici, poi il dramma: 14enne non riemerge a Reggio EmiliaUn tuffo tra amici nel torrente Crostolo si trasforma in tragedia a Reggio Emilia: il ragazzo non riemerge, inutili i soccorsi. notizie.it