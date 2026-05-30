Si tuffa con gli amici nel torrente Crostolo e non riemerge | 14enne trovato morto a Rivalta

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 14 anni è stato trovato morto nel torrente Crostolo, a Rivalta di Reggio Emilia. Era con alcuni amici e stava facendo dei tuffi quando è scomparso sott'acqua e non è più riemerso. I soccorritori hanno recuperato il suo corpo poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La procura ha aperto un’indagine senza ipotesi di reato al momento.

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Un ragazzino è morto nel torrente Crostolo, a Rivalta di Reggio Emilia. Si trovava con alcuni amici e stava facendo dei tuffi quando è scomparso sott'acqua senza più riemergere. Dopo circa due ore di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo a circa dieci metri di profondità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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