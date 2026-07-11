Si tuffa e finisce sugli scogli Paura per un giovane | soccorso con l’elicottero all’Elba
Un giovane di 21 anni è caduto dagli scogli e è finito sugli scogli a Marciana Marina. È stato soccorso con un elicottero. L’incidente è avvenuto questa mattina. Il ragazzo proveniva da Montelupo Fiorentino. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute. La zona interessata si trova sull’isola d’Elba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.
Marciana Marina (Livorno), 11 luglio 2026 – Brutta caduta dagli scogli questa mattina per un ragazzo di 21 anni di Montelupo Fiorentino (Empoli) a Marciana Marina, all’isola d’Elba. Secondo quanto emerso il ragazzo si sarebbe tuffato da un’altezza di circa 20 metri in zona Punta della Madonnina ma sarebbe caduto su uno scoglio affiorante. Nell’impatto avrebbe riportato dei traumi al volto, al polso e a una gamba, ma era vigile e non ha mai perso conoscenza. https:www.lanazione.itcronacaa1-autostrada-ejcrlf9k È accaduto intorno alle 10.40, sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza. di Campo nell'Elba, oltre all'automedica e alla Polizia municipale di Marciana Marina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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