Un giovane di 21 anni è caduto dagli scogli e è finito sugli scogli a Marciana Marina. È stato soccorso con un elicottero. L’incidente è avvenuto questa mattina. Il ragazzo proveniva da Montelupo Fiorentino. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute. La zona interessata si trova sull’isola d’Elba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Marciana Marina (Livorno), 11 luglio 2026 – Brutta caduta dagli scogli questa mattina per un ragazzo di 21 anni di Montelupo Fiorentino (Empoli) a Marciana Marina, all’isola d’Elba. Secondo quanto emerso il ragazzo si sarebbe tuffato da un’altezza di circa 20 metri in zona Punta della Madonnina ma sarebbe caduto su uno scoglio affiorante. Nell’impatto avrebbe riportato dei traumi al volto, al polso e a una gamba, ma era vigile e non ha mai perso conoscenza. https:www.lanazione.itcronacaa1-autostrada-ejcrlf9k È accaduto intorno alle 10.40, sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza. di Campo nell'Elba, oltre all'automedica e alla Polizia municipale di Marciana Marina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si tuffa e finisce sugli scogli. Paura per un giovane: soccorso con l’elicottero all’Elba

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2038: L'Alba della Rivolta | Francesco Grasso | Audiolibro Fantascientifico Completo | Parte 1/2

Notizie e thread social correlati

Dramma ad Erchie: centauro precipita sugli scogli, finisce in mare e muoreUn motociclista è precipitato sugli scogli e è morto in mare lungo la strada statale.

Gita scolastica a Canzo, paura per un ragazzino: cade in una scarpata, soccorso con l’elicotteroNel primo pomeriggio di oggi, a Canzo, un ragazzino coinvolto in una gita scolastica è caduto accidentalmente in una zona impervia.

Temi più discussi: Tragedia a Ostia: si tuffa dal pontile e batte la testa, morto un giovane; Moniga, si tuffa dal pontile e batte la testa sul fondo: paura per un ragazzo di 18 anni; Ragazzo si tuffa dal pontile, batte la testa e perde i sensi: tanta paura al lago; Paura nella spiaggia di Gabicce. Un’anziana rischia di annegare. Portata in salvo da due turisti.

Ragazzo si tuffa dal pontile, batte la testa e perde i sensi: tanta paura al lago x.com

Si tuffa e finisce sugli scogli. Paura per un giovane: soccorso con l’elicottero all’ElbaNell’impatto avrebbe riportato dei traumi al volto, al polso e ad una gamba, ma era vigile e non ha mai perso conoscenza ... lanazione.it

FF TACTICS : Chi l'ha giocato, lo consiglia?? reddit

Paraggi, tuffo imprudente: paura per un ragazzoSanta Margherita Ligure – Nel pomeriggio della domenica, attorno, la cronaca del week end estivo di Santa Margherita si è arricchita di un incidente che avrebbe potuto finire drammaticamente. Un sedic ... ilsecoloxix.it