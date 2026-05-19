Gita scolastica a Canzo paura per un ragazzino | cade in una scarpata soccorso con l’elicottero

Nel primo pomeriggio di oggi, a Canzo, un ragazzino coinvolto in una gita scolastica è caduto accidentalmente in una zona impervia. La caduta ha provocato ferite e la situazione ha richiesto l'intervento dell’elicottero per il soccorso. Le operazioni sono state coordinate dalle forze dell’ordine e dai sanitari, che hanno raggiunto il luogo per prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Grande spavento nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio 2026, a Canzo, dove un ragazzino in gita con la scuola è rimasto ferito dopo una caduta accidentale in una zona impervia.L’allarme è scattato intorno alle 13 in località via per le Alpi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cade dall'albero raccogliendo ciliegie: soccorso con l'elicotteroNel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 un uomo anziano che stava raccogliendo ciliegie dal proprio albero, è caduto da circa tre metri d'altezza a... Gita scolastica a Soriano: tredicenne cade da un balcone, è grave? Punti chiave Come ha fatto il ragazzo a scivolare tra i due balconi? Chi era presente nel momento esatto della caduta? Quali responsabilità... Ragazzino cade durante una gita scolastica a Canzo, soccorso in una zona imperviaIl giovane è stato recuperato con l’aiuto degli specialisti SAF ed del Soccorso alpino, poi trasportato in elicottero al Sant’Anna ... ciaocomo.it Canzo, ragazzino scivola in una scarpata durante la gita scolasticaCanzo, 19 maggio 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio verso le 13 a Canzo, in località via per le Alpi, per rispondere alla richiesta di ricerca e soccorso di un ragazzino che ... ilgiorno.it