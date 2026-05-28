Dramma ad Erchie | centauro precipita sugli scogli finisce in mare e muore

Un motociclista è precipitato sugli scogli e è morto in mare lungo la strada statale. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno è intervenuto con l’elicottero, una squadra di Maiori e i sommozzatori per il soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. La vittima aveva circa 20 anni. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi. La zona è stata messa in sicurezza.

Dramma ad Erchie: il Comando dei Vigili del Fuoco Salerno è intervenuto sull'Amalfitana, con l'elicottero, nonchè con una squadra di Maiori e i sommozzatori per soccorrere un giovane motociclista che, per cause da accertare, era precipitato sugli scogli, finendo in mare. Purtroppo, la vittima era. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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