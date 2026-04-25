A Gaza si torna alle urne | com’è andato il primo storico voto dopo 20 anni di Hamas e due di guerra

A Gaza si svolge un voto storico, il primo dopo due decenni di presenza di Hamas e due anni di conflitto. I cittadini della Striscia di Gaza sono tornati alle urne per eleggere i propri rappresentanti, segnando un momento di svolta politica. L’evento rappresenta una novità rispetto alle elezioni precedenti e coinvolge un territorio segnato da tensioni e difficoltà. La giornata si è svolta con la partecipazione degli elettori, in un contesto di grande attesa.

I palestinesi della Striscia di Gaza sono tornati oggi a poter votare per la prima volta dopo 20 anni. Non tutti: soltanto gli abitanti di Deir el-Balah hanno potuto recarsi alle urne di fortuna per le elezioni municipali, perché le sue infrastrutture sono state danneggiate in maniera relativamente minore rispetto al resto della Striscia durante i due anni di guerra tra Israele e Hamas. Le condizioni di vita nella Striscia restano fragilissime, nel quadro di un cessate il fuoco quanto mai incerto. Anche per questo l’affluenza alle urne è stata molto bassa a Deir el-Balah, del 21,2% secondo i dati forniti dalla Commissione elettorale palestinese.🔗 Leggi su Open.online

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