In Calabria, oggi si svolgono le elezioni in 79 comuni. Nei seggi, i cittadini votano seguendo regole diverse a seconda della dimensione del comune. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, si vota con schede separate per sindaco e consiglio comunale. Nei comuni sotto questa soglia, si utilizza un sistema di voto unico. Tra i centri coinvolti ci sono Taurianova e Cirò Marina, dove si adottano le regole specifiche per le rispettive dimensioni.

? Punti chiave Come cambia il voto tra i comuni sopra e sotto i 15.000 abitanti?. Quali regole seguono i cittadini di Taurianova e Cirò Marina oggi?. Come si evitano errori che annullano la preferenza nei piccoli comuni?. Perché in alcuni centri il risultato si deciderà solo tra una settimana?.? In Breve Ballottaggio 7 e 8 giugno per i 5 comuni sopra i 15.000 abitanti.. Scrutini previsti lunedì dalle ore 15:00 dopo la chiusura dei seggi.. Voto con turno unico per i 74 comuni sotto i 15.000 residenti.. Taurianova e Cirò Marina votano senza ballottaggio per calo demografico censuario.. Oggi, domenica 24 maggio 2026, gli elettori di 79 comuni calabresi sono chiamati alle urne per rinnovare i sindaci e i consigli comunali, con le sezioni aperte fin dalle ore 7:00 del mattino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, 79 comuni alle urne: ecco come si vota oggi nei seggi

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