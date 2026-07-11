Sì alla tintarella ma a prova di arrossamenti macchie e scottature Il giusto supporto aiuta!

Con l’arrivo dell’estate, aumentano le vendite di integratori “pre-sole” progettati per preparare la pelle ai raggi UV. Questi prodotti aiutano a ridurre il rischio di arrossamenti, macchie e scottature durante l’esposizione solare. Gli integratori contengono ingredienti specifici che supportano la protezione della pelle e favoriscono un’abbronzatura più uniforme. La loro assunzione è consigliata prima di esporsi al sole, per migliorare la resistenza della pelle ai raggi ultravioletti.

C on l’arrivo dell’estate tornano protagonisti gli integratori “pre-sole”, formulati per aiutare la pelle ad affrontare l’esposizione ai raggi Uv e favorire un’abbronzatura uniforme. Ma come funzionano, come assumerli? Sole, abbronzatura e prevenzione: 7 cose da sapere X Leggi anche › Estate senza scottature: come preparare la pelle al sole con gli integratori solari Gli integratori che accelerano l’abbronzatura. I sì e i no. Gli ingredienti più studiati appartengono alla famiglia dei carotenoidi, pigmenti naturali presenti in frutta e verdura colorata. Tra questi spiccano beta-carotene, licopene, luteina e astaxantina. Una ricerca... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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