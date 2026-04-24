L’anticiclone garantisce il bel tempo È già ora di pensare alla tintarella

Il cielo è sereno grazie all’azione di un anticiclone che interessa la regione, portando giornate di tempo stabile e soleggiato. Con l’avvicinarsi del 25 aprile, molti si preparano a trascorrere qualche ora al sole, anche se non nelle stesse quantità delle ferie estive. È normale pensare di approfittare di queste giornate per prendere un po’ di tintarella, magari creando qualche sorpresa tra colleghi già stanchi del lunedì.

Il 25 aprile con la tintarella. Magari non come al rientro dalle ferie estive, ma quanto basta per creare scompiglio tra i colleghi di lavoro già provati dal lunedì mattina. La riviera - e non solo quella – si prepara ad approfittare del primo ‘vero’ sole del 2026, lanciando la volata all’avvio di quella stagione calda che tanti cesenati aspettano dopo mesi di piogge e cieli cupi. "Le correnti fredde e instabili degli ultimi giorni – conferma il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni – si sono ormai esaurite e ora il nostro territorio si prepara ad andare incontro a una fase caratterizzata da una anomala presenza di alta pressione, resa possibile da un blocco anticiclonico che abbraccerà l’area dell’Oceano Atlantico impedendo a ulteriori perturbazioni di raggiungere l’ Emilia Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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