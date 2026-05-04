Futuribili | a Palermo torna il Festival di orientamento che aiuta gli studenti a scegliere il mestiere giusto

A Palermo torna il Festival di orientamento dedicato agli studenti, con l’obiettivo di aiutarli a scegliere il percorso professionale più adatto. L’evento si svolge in un momento in cui le sfide legate alle disuguaglianze, alla precarietà e ai cambiamenti nel mondo del lavoro sono al centro dell’attenzione. Durante il festival vengono proposti incontri e attività per supportare i giovani nella comprensione delle opportunità e delle difficoltà legate alle scelte di carriera.