Futuribili | a Palermo torna il Festival di orientamento che aiuta gli studenti a scegliere il mestiere giusto
A Palermo torna il Festival di orientamento dedicato agli studenti, con l’obiettivo di aiutarli a scegliere il percorso professionale più adatto. L’evento si svolge in un momento in cui le sfide legate alle disuguaglianze, alla precarietà e ai cambiamenti nel mondo del lavoro sono al centro dell’attenzione. Durante il festival vengono proposti incontri e attività per supportare i giovani nella comprensione delle opportunità e delle difficoltà legate alle scelte di carriera.
Cosa vuol dire oggi orientarsi? In un mondo attraversato da disuguaglianze, precarietà e trasformazioni continue, non basta più chiedersi che lavoro voglio fare da grande. Serve anche domandarsi in che mondo voglio lavorare, vivere, crescere.Da questa consapevolezza nasce Futuribili – Festival di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Gli studenti di origine straniera spesso non prendono neanche in considerazione l’idea di iscriversi all’università; temono sia troppo difficile, lunga, non adatta a loro. Il progetto di orientamento Bicocca Bridge li aiuta a capire che possono farcela, proprio come i coetaneiQualcuno ha le idee chiare: “Voglio diventare calciatore del Milan, “Voglio essere un archeologo”.
“Wooooow” 2026, studenti e lavoro: torna l'evento dedicato all'orientamento scolasticoIn arrivo la nuova edizione di "Wooooow – io e il mio futuro", l’evento dedicato all’orientamento scolastico e post-diploma.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Argomenti più discussi: Dall’incontro tra scuole e imprese al dialogo con la città: DAL 6 ALL'8 MAGGIO TORNA A PALERMO FUTURIBILI IL FESTIVAL DI ORIENTAMENTO; Dall’incontro tra scuole e imprese al dialogo con la città: DAL 6 ALL'8 MAGGIO TORNA A PALERMO FUTURIBILI IL FESTIVAL DI ORIENTAMENTO Archivi; BENI CULTURALI: Domenica al museo del 3 maggio, siti e orari del Parco archeologico di Catania con ingresso gratuito; futuribili 3.
GuastaFest è la prima edizione di un festival ibrido e multidisciplinare di arti performative e visive. Nasce dal bisogno di porre domande scomode, interrogare il presente e scardinare narrazioni dominanti e strutture di potere. https://www.freepressonline.it/202 - facebook.com facebook
A Genova si è svolto EraOra – Festival della Liberazione, che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso di concerti, incontri e spettacoli ispirati al 25 Aprile. x.com