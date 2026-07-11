Durante una notte, sono state registrate immagini di un raduno non autorizzato tra Brescia, Desenzano e il Garda, dove alcuni veicoli hanno effettuato manovre di drifting e sgasate in strada. Il video mostra auto che fumano, gomme che stridono sull’asfalto e sbandate a pochi metri da un pubblico di spettatori. Le scene sono state riprese durante l’evento, ora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. Centinaia di persone erano presenti durante le esibizioni.

Le immagini durante uno dei raduni notturni non autorizzati tra Brescia, Desenzano e il Garda. Le esibizioni, seguite da centinaia di persone, sono ora al centro delle indagini della polizia Fumo, gomme che stridono sull'asfalto e auto che sbandano a pochi metri dal pubblico. Le immagini riprendono una delle esibizioni di drifting organizzate nella notte tra venerdÃ¬ e sabato tra il Bresciano e il Garda, a margine del raduno automobilistico Southern Gardasee 2026. Migliaia di appassionati hanno raggiunto la zona e, parallelamente all'evento ufficiale, decine di vetture hanno dato vita a raduni non autorizzati sulle strade tra Desenzano, Lonato, Montichiari, Mazzano e Brescia. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Sgommate, fumo e drifting in strada: il video della notte folle dei bolidi sul Garda

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