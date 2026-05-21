' Cesena si mostra' drifting car show e la Notte europea dei musei Poi musical e paella per tutti | ecco il weekend nel Cesenate
Il fine settimana a Cesena e nel suo comprensorio prevede una serie di eventi che spaziano tra diverse occasioni. Tra queste ci sono uno spettacolo di drifting con auto in movimento, la Notte europea dei musei, e un concerto musicale. Inoltre, vengono organizzate feste di paese con specialità di piatti di pasta e paella, e manifestazioni sportive come la Nove Colli. La città si prepara a offrire un calendario ricco di appuntamenti, coinvolgendo diverse attività e interessi della comunità locale.
Arriva finalmente il fine settimana e Cesena, insieme a tutto il comprensorio, si prepara a offrire un ricco calendario di appuntamenti: dagli eventi più adrenalinici, come la Nove Colli o lo show delle drifting car, fino alle feste di paese, e la loro immancabile gastronomia romagnola, per poi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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