' Cesena si mostra' drifting car show e la Notte europea dei musei Poi musical e paella per tutti | ecco il weekend nel Cesenate

Il fine settimana a Cesena e nel suo comprensorio prevede una serie di eventi che spaziano tra diverse occasioni. Tra queste ci sono uno spettacolo di drifting con auto in movimento, la Notte europea dei musei, e un concerto musicale. Inoltre, vengono organizzate feste di paese con specialità di piatti di pasta e paella, e manifestazioni sportive come la Nove Colli. La città si prepara a offrire un calendario ricco di appuntamenti, coinvolgendo diverse attività e interessi della comunità locale.

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