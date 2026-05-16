Folle fuga contromano nella notte a Sesto | il video dell' inseguimento da film fin dentro la caserma

Nella notte a Sesto San Giovanni, un'auto ha percorso le strade a grande velocità, effettuando manovre contromano e dando vita a un inseguimento che ha coinvolto le forze dell'ordine. Il veicolo ha proseguito la fuga per diversi minuti, fino a essere fermato e arrestato. Durante l'operazione, è stato anche denunciato il conducente. Un video dell'inseguimento è stato diffuso, mostrando le fasi più pericolose della corsa.

L'auto in fuga nella notte a forte velocità e le manovre contromano. Un pericoloso inseguimento a Sesto San Giovanni (Milano) è finito con un arresto e una denuncia nella notte. Nei guai due uomini marocchini di 33 e 22 anni, entrambi pregiudicati. I carabinieri del Radiomobile li hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Fuga folle tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: inseguimento da film, 18enne arrestato dopo corsa contromano

Fuga folle a 140 km/h tra i paesi: contromano e semafori rossi, e l'auto si ribalta. Il video dell'inseguimentoDopo chilometri di manovre folli e semafori rossi, la corsa della Volkswagen Taigo finisce sottosopra: l'uomo ha tentato l'ultima fuga a piedi Prima...

Folle fuga contromano nella notte a Sesto: il video dell'inseguimento da film fin dentro la casermaL'auto in fuga nella notte a forte velocità e le manovre contromano. Un pericoloso inseguimento a Sesto San Giovanni (Milano) è finito con un arresto e una denuncia nella notte. Nei guai due uomini ma ... milanotoday.it

Mirandola, folle fuga nella notte tra contromano e transenne abbattute: arrestato un 33enneUn uomo di 33 anni è stato arrestato a Mirandola dopo un inseguimento notturno per resistenza e fuga pericolosa dalla Polizia. virgilio.it