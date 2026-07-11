Un veicolo pesante ha perso il controllo, sfondando il guardrail e precipitando da un'altezza elevata. L'incidente è avvenuto durante le ore notturne, in una zona recintata e sotto controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il conducente è deceduto sul colpo. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rimozione e ricostruzione della dinamica.

Una nuova tragedia della strada spezza il silenzio della notte e riapre il drammatico fascicolo degli incidenti che coinvolgono i mezzi pesanti sulle tratte del Mezzogiorno. Il gravissimo sinistro si è consumato intorno alle 3 di notte, trasformando un consueto viaggio di trasporto merci in un tragico destino per un autotrasportatore di cinquanta anni. Il pesante veicolo stava percorrendo la strada statale 7, quando, per cause tuttora al vaglio degli inquirenti, ha improvvisamente perso il controllo nei pressi dello svincolo per Matera centro. La dinamica dell’impatto descrive uno scenario spaventoso: l’autoarticolato su cui viaggiava l’uomo ha sfondato le barriere di protezione, precipitando dal cavalcavia e finendo nella scarpata sottostante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sfonda guardrail a tutta velocità e precipita: morte terribile. Zona blindata

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