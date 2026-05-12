Camion impazzito in autostrada sfonda il guardrail e poi… Terribile Tutto bloccato

Un camion ha perso il controllo in autostrada, sfondando il guardrail e creando gravi disagi al traffico. La vettura ha proseguito la corsa senza controllo, causando blocchi e rallentamenti lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti.

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Il cielo stava appena iniziando a schiarirsi, sfumando dal nero profondo al blu livido delle prime ore del mattino. Per chi vive sulla strada, quel momento rappresenta spesso il confine tra la solitudine del turno notturno e il risveglio frenetico del mondo. Un uomo di quarantacinque anni si trovava alla guida del suo mezzo pesante, un gigante d’acciaio che solcava l’asfalto ancora freddo mentre la maggior parte delle persone era immersa nel sonno. In un istante imprecisato, quella routine fatta di riflessi e abitudine si è spezzata. Un vuoto improvviso, una perdita di controllo inspiegabile e poi il fragore del metallo che si accartoccia contro le barriere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Camion impazzito in autostrada, sfonda il guardrail e poi… Terribile. “Tutto bloccato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A4: VITTIME E FERITI NELLO SCHIANTO Notizie correlate Camion in fiamme, rogo spaventoso in autostrada: code per chilometri, tutto bloccatoL’autostrada A1 è rimasta chiusa per oltre quattro ore nel tratto della carreggiata Sud tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi a causa di un camion... Statale 36, camion sfonda il guardrail e perde il carico: code fino a 4 kmSerio incidente nel pomeriggio di lunedì 4 maggio sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, arteria vitale per chi collega la Brianza al... Argomenti più discussi: Incidente sull'autostrada A2 Salerno-Reggio, camion si ribalta, ferito l'autista: scontro tra Eboli e Campagna; A New York, aereo della United Airlines partito da Venezia urta un camion in autostrada e poi un lampione; Schianto sull'autostrada A2 Salerno-Reggio, auto si ribalta a Pontecagnano: c'è un ferito, traffico impazzito. Camion che sfanala e suona il clacson in statale perché c'è fila e dovrei quindi superare quando vuole lui: che fare? - reddit.com reddit Autocisterna si ribalta in A1. Miracolo in autostrada: auto evitano il tir impazzitoUn tir cisterna della Iveco si è ribaltato intorno alle 10,30 sull’A1 nei pressi dello svincolo di S. Cesareo. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e l’autista del mezzo pesante è stato soccorso ... affaritaliani.it