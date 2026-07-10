Terribile incidente in Italia morte atroce | l’impatto violentissimo Zona blindata

Un incidente grave si è verificato in Puglia, provocando la morte di una persona. L’impatto è stato violentissimo, con un veicolo coinvolto che si è ribaltato. La zona è stata messa sotto sequestro e transennata, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori. La vittima è stata estratta dall’auto e trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. La strada rimane chiusa al traffico in attesa dei rilievi.

Un nuovo e drammatico capitolo di sangue si consuma sulle arterie stradali della Puglia, lasciando un’intera comunità nel dolore e riaccendendo i riflettori sulla sicurezza dei collegamenti provinciali. L’impatto fatale si è verificato nelle prime ore di questa mattina, trasformando un normale spostamento lavorativo in una tragedia irreparabile che non ha lasciato scampo a uno dei guidatori coinvolti. Lo scontro fronto-laterale ha visto scontrarsi un’autovettura e un motocarro lungo la strada provinciale 262, una via interna solitamente molto trafficata che attraversa il territorio rurale del comune di Matino. La violenza dell’urto è stata tale da deformare completamente la carrozzeria del veicolo a tre ruote, intrappolando il conducente in una morsa di ferro e rendendo disperato ogni tentativo di soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERRIBILE INCIDENTE TRA AUTO E MICROCAR: MORTO UN 17ENNE. LO SCHIANTO A ROMA

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