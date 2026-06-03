A partire da gennaio 2027, il rapper italiano tornerà in tour con lo spettacolo intitolato “Ted Ryan Tour”. Il tour prevede tappe nei principali palasport del paese, senza indicazioni specifiche sulle date o le città coinvolte. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali e riguarda la ripresa delle esibizioni dal vivo, dopo un periodo di assenza. Non sono stati forniti dettagli sulla scaletta o sui biglietti.

È iniziato il conto alla rovescia per “SAN SIRO TEDUA”, l’imperdibile evento che il 24 giugno vedrà TEDUA per la prima volta protagonista allo Stadio G. Meazza di Milano, prossimo al sold out e per il quale restano disponibili solo gli ultimi biglietti del terzo anello, dove festeggerà insieme ai fan i 10 anni dall’uscita di “Aspettando Orange County”. Dopo la festa di San Siro, nel 2027 Tedua tornerà live nei principali palasport italiani con “TED RYAN TOUR”, un tour che partirà il 21 gennaio con una data zero a Jesolo e toccherà Bologna, Torino, Roma e Milano. 16 tracce che segnano un’ulteriore evoluzione nel percorso artistico di Tedua, con quell’estetica ispirata al mondo della serie tv The O. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tedua: da gennaio torna con “Ted Ryan Tour”, un tour nei principali palasport italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tedua mi ha dato la carriera La mia prima strofa

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Classifica Album, Tedua debutta in vetta con il mixtape “Ryan Ted”

Leggi anche: Classifica FIMI dal 22 al 28 maggio 2026: Tedua debutta in vetta negli album con “Ryan Ted”

Temi più discussi: Tedua torna a Milano con il suo tour invernale Ted Ryan Tour 2027: info e biglietti; Tedua: Ryan Ted è un mixtape e si sente; Tedua, RYAN TED: per chi non osa; Instore tour di Tedua: presentazione del nuovo mixtape Ryan Ted e firmacopie.

MUSICA - TEDUA: da gennaio torna con Ted Ryan Tour nei principali palasport italiani, conto alla rovescia per San Siro Tedua ift.tt/1bye9lT x.com

Tedua torna live nei palasport da gennaio 2027 con Ted Ryan TourÈ iniziato il conto alla rovescia per San Siro Tedua, l'evento che il 24 giugno vedrà Tedua per la prima volta protagonista allo Stadio Meazza di Milano, dove festeggerà insieme ai fan i 10 anni dall' ... ansa.it

Tedua, dopo San Siro il Ted Ryan Tour nei palasport a gennaioMentre è tutto pronto per San Siro Tedua, l'artista annuncia il Ted Ryan Tour, cinque date nei palasport dal 21 gennaio 2027. spettakolo.it

dopo un giorno che idee avete su ryan ted mixtape? reddit