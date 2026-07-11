Il 10 luglio, in occasione del suo diciottesimo compleanno, una donna ricorda di aver festeggiato in casa con le finestre chiuse e un odore acre nell’aria, sotto una nube tossica. La famiglia si era riunita in via Carlo Porta 24, nel centro di Seveso. Quel giorno, la nube aveva avvolto la zona, lasciando tracce di sostanze pericolose nell’ambiente e nelle abitazioni.

Seveso – Giuliana Zorzi quel 10 luglio compiva 18 anni. “Abitavamo in via Carlo Porta 24, tutta la famiglia si doveva riunire per fare festa”, racconta emozionata sul palco, ricordando il clima surreale di quel compleanno, le finestre chiuse e l’odore acre nell’aria. E poi la zia, “l’unica che aveva il telefono in tutta la via”, che per cercare di capire cosa stesse succedendo decise di chiamare il cognato, operaio Icmesa. Giuliana parla dal palco allestito sotto la tensostruttura che accoglie gli ospiti del Bosco delle Querce ricordando quei primi giorni, le tute bianche in paese, l’invito a non mangiare frutta e verdura, il gattino di casa che si ammala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seveso, il racconto di Giuliana Zorzi: “Ho compiuto 18 anni sotto quella nube tossica”

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