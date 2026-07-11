seveso dolore e rinascita

Durante la visita a Seveso per il cinquantesimo anniversario del disastro della diossina, il presidente della Repubblica ha ricordato come l’incidente all’azienda chimica sia diventato un esempio di ciò che non si deve ripetere. La tragedia ha avuto conseguenze durature sulla comunità locale e sulla normativa in materia di sicurezza industriale. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, concentrandosi sulla memoria e sul percorso di rinascita del territorio.

SEVESO (Monza e Brianza) "La tragedia dell’Icmesa divenne il triste paradigma di quel che non si deve fare". È un messaggio forte e chiaro quello lanciato ieri da Sergio Mattarella durante la sua visita a Seveso nel cinquantesimo anniversario del disastro della diossina. Una mattinata di dolore e di orgoglio per chi vive in questo angolo della Brianza occidentale, tra Seveso, Meda (sede della fabbrica dei veleni), Desio e Cesano Maderno, i quattro territori contaminati dalla nube gialla e rosa che si sprigionò alle 12.37 di quella calda estate del 10 luglio 1976, provocando la morte di migliaia di animali, facendo ingiallire le foglie, deturpando con la cloracne il volto dei bambini, portando tante donne ad abortire e costringendo 200 famiglie a lasciare le loro case. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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