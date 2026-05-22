Un artista noto per aver partecipato ad Amici 25 si prepara a pubblicare il suo primo EP, intitolato “Lividi”, previsto per il 22 maggio. La sua musica affronta temi legati alle sfide di chi si sente diverso e alle ferite interiori. Dopo la partecipazione al celebre programma televisivo, l’artista si concentrerà sulla realizzazione di questo progetto discografico, che segna un passo importante nella sua carriera musicale. La data di uscita è fissata per la fine di maggio.

Dopo l’esperienza ad Amici 25, Gard è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con “Lividi”, il suo primo EP in uscita il 22 maggio. In un’intensa intervista rilasciata a SuperGuidaTV, il cantante ha aperto il cuore parlando delle ferite del passato, del rapporto speciale con il nonno e del percorso vissuto nella scuola di Maria De Filippi. Un racconto autentico, profondo e a tratti doloroso, che mostra tutta la sensibilità artistica del giovane cantautore ligure. Nel corso dell’intervista a SuperGuidaTV, Gard ha raccontato quanto l’esperienza ad Amici sia stata fondamentale per la sua crescita personale e artistica. Il cantante ha spiegato di aver rafforzato il proprio carattere grazie al lavoro intenso svolto all’interno della scuola e di aver imparato a credere maggiormente in sé stesso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gard, il dolore dei “diverso” e la rinascita con “Lividi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gard di Amici 25: “Mi davano del diverso. Maria De Filippi mi diceva di non cambiare mai” – IntervistaDopo aver conquistato il pubblico durante l’ultima edizione di Amici, il cantante Gard è pronto a fare il suo debutto discografico con l’EP “Lividi”,...

Muchova, rinascita dopo il dolore: la sfida vinta contro il ritiroKarolina Muchova ha affrontato una sfida decisiva per la continuità della sua carriera professionale, superando le ombre di un 2025 segnato da gravi...

Alex Calu racconta i disturbi alimentari scoperti ad #Amici, mentre Gabriel Gard ripensa al dolore per la morte del nonno. Riccardo Stimolo parla del lavoro da elettricista e delle polemiche sui vecchi commenti omofobi. ift.tt/xya8Bdf x.com

Dolore. Ne soffre il 40% dei bambini ricoverati nei reparti di pediatriaMa solo nel 60% dei casi i centri si sono occupati di misurare la sofferenza dei piccoli pazienti. È quanto emerge dall’indagine Accendi un sorriso condotta dall’associazione Vivere senza dolore a ... quotidianosanita.it