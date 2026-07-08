A cinquant’anni dall’incidente Icmesa, l’ex assessore e sindaco di Seveso ricorda quei giorni. Nel 1976, ha partecipato attivamente alla gestione della crisi e alla ricostruzione del paese tra il 1980 e il 1985. La memoria dell’evento è conservata da poche persone che furono in prima linea, mentre il sindaco attuale sottolinea come Seveso abbia dimostrato di saper guardare avanti.

A cinquant’anni dall’incidente Icmesa, la memoria di Seveso continua a essere custodita da poche voci che attraversarono quei giorni in prima linea. Tra queste, quella di Giuseppe Cassina (nella foto): assessore nel 1976, poi sindaco negli anni cruciali della ricostruzione, dal 1980 al 1985. La sua testimonianza non è solo un racconto del passato, ma una chiave per comprendere come la città abbia trasformato una ferita in identità civile. Cassina, lei è una delle ultime figure istituzionali che vissero direttamente la diossina. Perché la sua testimonianza è ancora così centrale? "Perché non si tratta solo di ricordare ciò che accadde nel 1976, ma di capire cosa Seveso è diventata dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco della rinascita: "Seveso ha dimostrato di saper guardare avanti"

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