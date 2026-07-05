Il bomber Riad, noto come “Mido”, si trasferisce al Tau. La trattativa con il club è in corso, mentre si lavora ancora per definire il passaggio di Dionisi. La squadra toscana si sta rafforzando con l’ingaggio di Riad, che ha già vestito la maglia del club in passato. La trattativa con Dionisi, invece, ancora non conclusa, prosegue tra le parti coinvolte.

LUCCA Forse sperava di continuare ad indossare la maglia rossonera anche in serie D, dopo le sue esperienze prima nel settore giovanile e poi lo scorso anno in Eccellenza, dove ha rappresentato per molti versi una delle rivelazioni del girone, invece le strade tra il ventunenne di Camaiore, Ahamad Riad e la Lucchese sono destinate a separarsi, almeno così sembra. Il fantasista ha sfiorato la doppia cifra in fatto di gol, che avrebbe sicuramente raggiunto se non fosse stato fermato da qualche acciacco. Radio mercato dà Riad ad un passo dal Tau Altopascio, che ovviamente sarà una delle avversarie della Lucchese nel prossimo campionato di serie D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bomber “Mido“ Riad va al Tau. Prosegue la trattativa per Dionisi

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