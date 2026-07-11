Serie C - Il mercato dei rossoblù Baldini sposa il progetto Gubbio Dal Sassuolo in arrivo tre giovani

Baldini ha firmato con l’A.S. Gubbio, che sta completando la rosa con tre giovani provenienti dal Sassuolo. Dal mercato arrivano anche altri rinforzi per il progetto della squadra. La trattativa con il tecnico si è conclusa positivamente, mentre la squadra sta definendo i dettagli per la nuova stagione. La società sta lavorando per rafforzare la formazione prima dell’inizio del campionato di Serie C.

GUBBIO – Continua ad essere caldissimo il momento dell’A.S. Gubbio, che prosegue nella costruzione della rosa da mettere a disposizione di mister Mimmo Di Carlo. Il ritiro parte a breve e la squadra rossoblù è ancora un cantiere aperto, ma ci si aspettano annunci proprio in questi giorni. Uno in più, intanto, c’è già stato: si tratta di quello relativo a Enrico Baldini, esperto giocatore offensivo che approda all’ombra del Monte Ingino da svincolato. "As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Enrico Baldini che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Bra. Nato a Massa il 13 novembre 1996 Baldini è un calciatore offensivo che può agire su tutto il fronte di attacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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