Il difensore Di Massimo ha lasciato la squadra rossoblù, che si prepara alla nuova stagione di Serie C. A circa una settimana dal ritiro, il Gubbio ha annunciato due nuovi acquisti in difesa: Meconi e Barry, entrambi arrivati per rinforzare il reparto difensivo. La squadra si trova in fase di riorganizzazione, con diverse operazioni di mercato in corso.

GUBBIO – È un periodo concitato per l’AS Gubbio 1910 e non poteva essere altrimenti. A una settimana circa dal ritrovo per preparare la nuova stagione, la squadra rossoblù è infatti un cantiere aperto, con arrivi e partenze ormai all’ordine del giorno. Sono due i colpi in entrata finalizzati negli ultimi giorni. Il primo è quello di Edoardo Meconi, terzino sinistro classe 2005 che arriva a titolo provvisorio dal Genoa. Nativo di Fermo, cresciuto nel settore giovanile dei genoani, nella scorsa stagione Meconi ha vestito le maglie di Trento e Pergolettese in Serie C, collezionando 15 presenze e un assist tra i pro. L’altro è invece Oumar Barry, 20enne difensore francese che è arrivato a titolo definitivo dall’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie C - Di Massimo lascia i rossoblù. Gubbio, due rinforzi in difesa. Meconi e Barry per Di Carlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio serie C. Gubbio, rosa da ricostruire. Partenze e poi i rinforziIl Gubbio sta ancora aspettando nuovi rinforzi, mentre alcune partenze sono già state confermate.

Serie C - Il difensore preso a titolo definitivo dalla Fiorentina. Baroncelli torna al Gubbio. Di Massimo verso l’addioIl Gubbio ha completato il trasferimento di Leonardo Baroncelli dalla Fiorentina a titolo definitivo.

Temi più discussi: Il Bari ha ufficializzato l'allenatore per la stagione in Serie C; Serie C - Di Massimo lascia i rossoblù. Gubbio, due rinforzi in difesa. Meconi e Barry per Di Carlo; Ssc Bari, Massimo Rastelli è il nuovo allenatore; Gubbio: via di Massimo, ecco Barry e Baldini.

l Bari riparte da Massimo Rastelli, vicino anche l'arrivo di Tonino Minadeo come ds. Dopo l'ufficialità di Varrà ed Emilio Longo a Catania, due delle big del girone C sono adesso pronte per la nuova stagione (la Salernitana è andata in continuità con Faggiano - X x.com

Serie C - Di Massimo lascia i rossoblù. Gubbio, due rinforzi in difesa. Meconi e Barry per Di CarloGUBBIO – È un periodo concitato per l’AS Gubbio 1910 e non poteva essere altrimenti. A una settimana circa dal ritrovo per preparare la nuova stagione, la squadra rossoblù è infatti un cantiere aperto ... lanazione.it

Gubbio, si separano le strade con Di Massimo: firmata la risoluzione contrattualeNovità di giornata per il presente e il futuro di Alessio Di Massimo, esterno offensivo classe 1996 in forza al Gubbio dall'estate 2023. tuttomercatoweb.com