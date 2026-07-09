Serie C - Di Massimo lascia i rossoblù Gubbio due rinforzi in difesa Meconi e Barry per Di Carlo

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore Di Massimo ha lasciato la squadra rossoblù, che si prepara alla nuova stagione di Serie C. A circa una settimana dal ritiro, il Gubbio ha annunciato due nuovi acquisti in difesa: Meconi e Barry, entrambi arrivati per rinforzare il reparto difensivo. La squadra si trova in fase di riorganizzazione, con diverse operazioni di mercato in corso.

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GUBBIO – È un periodo concitato per l’AS Gubbio 1910 e non poteva essere altrimenti. A una settimana circa dal ritrovo per preparare la nuova stagione, la squadra rossoblù è infatti un cantiere aperto, con arrivi e partenze ormai all’ordine del giorno. Sono due i colpi in entrata finalizzati negli ultimi giorni. Il primo è quello di Edoardo Meconi, terzino sinistro classe 2005 che arriva a titolo provvisorio dal Genoa. Nativo di Fermo, cresciuto nel settore giovanile dei genoani, nella scorsa stagione Meconi ha vestito le maglie di Trento e Pergolettese in Serie C, collezionando 15 presenze e un assist tra i pro. L’altro è invece Oumar Barry, 20enne difensore francese che è arrivato a titolo definitivo dall’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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