Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim della nazionale italiana, ha convocato numerosi giovani per le sfide contro Grecia e Lussemburgo. La selezione include diversi giocatori emergenti, senza esperienze pregresse in nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima delle partite. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla composizione della rosa o sulle motivazioni dietro questa scelta.

Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim dell’Italia, ha scelto di convocare tanti giovani per le partite contro Grecia e Lussemburgo. Quattro perle a tinte azzurre. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha sorpreso il mondo del calcio puntando quasi esclusivamente sui giovani per la sua esperienza alla guida della Nazionale. Per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, Baldini ha deciso di dare fiducia alla nuova generazione, pescando soprattutto dall’Under 21 e da profili emergenti già protagonisti nei rispettivi club. L’idea del CT è chiara: anticipare un cambio generazionale e dare spazio a giocatori con grandi prospettive tecniche e tattiche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Baldini e la rivoluzione dei giovani! Il calcio italiano ha ricevuto il messaggio mandato dal CT? – VIDEO di Elia Serra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RIVOLUZIONE BALDINI: ECCO LA NAZIONALE DEI GIOVANI (FINALMENTE)

Notizie e thread social correlati

Il cerchio che ha portato Baldini dal calcio a Di Carlo a ct della Nazionale è incredibileIl percorso che ha portato Silvio Baldini dalla sua esperienza nel calcio, passando per un episodio difficile con Mimmo Di Carlo, fino a diventare...

Leggi anche: Mauro: "Serve un ct vincente di alto profilo. Bravo Baldini: chiamare i giovani è un messaggio potente"