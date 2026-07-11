Serie B La Cremonese pesca dal Modena Capitan Gerli è quasi grigiorosso
La Cremonese sta per ufficializzare l’acquisto del capitano del Modena, Gerli. La società sta accelerando le trattative dopo aver concluso diverse cessioni e si sta concentrando sul rafforzamento della rosa. La trattativa sembra ormai in fase avanzata, con le parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli. L’affare dovrebbe concretizzarsi a breve, portando un nuovo elemento alla squadra in vista delle prossime partite di Serie B.
Dopo le numerose cessioni (ben lontano dall’essere terminate) la Cremonese inizia a premere sull’acceleratore anche per quanto riguarda il mercato in entrata. I grigiorossi sono infatti vicini a chiudere per Fabio Gerli, attuale capitano del Modena. Il centrocampista classe 1996 rappresenterebbe un profilo di ampia esperienza in Serie B, avendo giocato nella cadetteria con i “canarini“ nelle ultime quattro stagioni. Dopo l’arrivo del 22enne Tommaso Berti, Gerli sarebbe il secondo colpo in mezzo al campo. Intanto, salvo colpi scena, lunedì sbarcherà sotto al Torrazzo anche Fellipe Jack. Il giovane difensore, ormai ex Como, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto per poi unirsi ai nuovi compagni per il raduno che comincerà martedì al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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