Serie B La Cremonese pesca dal Modena Capitan Gerli è quasi grigiorosso

Notizia in breve

La Cremonese sta per ufficializzare l’acquisto del capitano del Modena, Gerli. La società sta accelerando le trattative dopo aver concluso diverse cessioni e si sta concentrando sul rafforzamento della rosa. La trattativa sembra ormai in fase avanzata, con le parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli. L’affare dovrebbe concretizzarsi a breve, portando un nuovo elemento alla squadra in vista delle prossime partite di Serie B.