Modena La fantasia di Olzer ma c’è il caso Gerli

L’accordo per il trasferimento di Giacomo Olzer alla squadra di Modena è stato ufficializzato. L’atleta, di nazionalità italiana, si è unito al club dopo aver completato le pratiche di iscrizione. La firma del contratto è avvenuta nelle ultime ore, confermando il passaggio. La trattativa, annunciata da settimane, si è conclusa senza ulteriori dettagli sui termini economici. Olzer si presenta come nuovo elemento del roster, in attesa di inserirsi nelle prossime partite ufficiali.

Mancava soltanto l’ufficialità, l’arrivo di Giacomo Olzer alla corte di Daniele Galloppa era dato per scontato da alcuni giorni. Mancino, classe 2001, Olzer è stato prelevato a titolo definitivo dal Pescara, squadra con la quale ha disputato lo scorso torneo cadetto collezionando 28 presenze condite da sei reti, una delle quali segnata proprio contro il Modena al Braglia nel settembre scorso. Cresciuto nelle giovanili del Milan, il calciatore nativo di Rovereto è passato poi al Brescia nell’estate del 2021 nell’ambito dell’operazione che aveva portato Tonali in rossonero. Con le rondinelle, Olzer ha giocato per quattro campionati di serie B totalizzando oltre settanta gettoni in biancazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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