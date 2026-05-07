Il Pisa si prepara alla partita contro la Cremonese in programma domenica 10 maggio, penultima trasferta della stagione di Serie A. La squadra si concentra sugli allenamenti in vista di questo impegno, mentre il capitano si avvicina al ritorno in campo dopo un periodo di assenza. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i tifosi che seguono con attenzione gli sviluppi della preparazione.

Il Pisa prosegue nella marcia di avvicinamento alla sfida di Cremona di domenica 10 maggio, la penultima in trasferta nel campionato di Serie A. I nerazzurri, dopo i primi giorni della settimana trascorsi a lavorare agli ordini di Oscar Hiljemark, oggi osservano l’ormai canonico giorno di riposo (abitudine introdotta dal tecnico scandinavo al momento del suo approdo all’ombra della Torre) prima delle sedute mattutine previste per domani e sabato. Nel pomeriggio di dopodomani la squadra partirà alla volta del ritiro pregara in Lombardia: osservati speciali rimangono i giocatori acciaccati nelle ultime settimane. Sono in tre e, probabilmente,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel mirino c’è la Cremonese. Capitan Marin verso il rientro

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