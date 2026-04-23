Sempre più anziani e sempre più badanti in Romagna | ma sui contratti i conti non tornano

In Emilia-Romagna il numero di anziani assistiti da badanti è in aumento, così come cresce anche il numero di lavoratori domestici impiegati. Tuttavia, i dati dell'Inps e dell'Osservatorio Domina mostrano che ci sono discrepanze nei contratti di lavoro e nelle retribuzioni, che non trovano corrispondenza tra le ore dichiarate e quelle effettivamente svolte. La situazione evidenzia una dinamica in evoluzione nel settore del lavoro domestico regionale.

Il settore del lavoro domestico in Emilia-Romagna sta attraversando una fase di profonda mutazione. Se da un lato l'invecchiamento della popolazione rende colf e badanti figure sempre più indispensabili, dall'altro i dati Inps elaborati dall'Osservatorio Domina nel suo settimo rapporto annuale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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