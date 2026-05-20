Malattie infiammatorie oltre 3mila umbri convivono con le patologie croniche intestinali

In Italia, più di 250mila persone vivono con malattie infiammatorie croniche intestinali, mentre in Umbria si registrano oltre 3.000 casi. Queste patologie richiedono un trattamento costante, diagnosi tempestive e un approccio multidisciplinare per la gestione della condizione. Le malattie infiammatorie intestinali coinvolgono soggetti di diverse età e richiedono un percorso terapeutico che si articola su più fronti. La diffusione di queste patologie evidenzia la necessità di un'attenzione continua da parte del sistema sanitario.

Sono oltre 250mila in Italia e più di 3mila in Umbria le persone che convivono con una malattia infiammatoria cronica intestinale, patologie che richiedono cure continue, diagnosi tempestive e una presa in carico multidisciplinare. Il tema è stato approfondito nel corso del World IBD Day 2026. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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