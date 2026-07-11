Un blackout totale ha colpito Cuba, la seconda interruzione di corrente in cinque giorni, annunciata dalla compagnia elettrica nazionale. L’isola sta affrontando una crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero statunitense. Nelle ultime settimane, si sono verificati anche episodi di protesta all’Avana. La situazione si inserisce in un quadro di continui guasti alla rete elettrica e tensioni sociali crescenti.

Nuovo blackout a Cuba. Il paese caraibico ha registrato una nuova interruzione generale dell’elettricità, la seconda in cinque giorni, come annunciato dalla compagnia elettrica nazionale dell’isola, che si trova nel pieno di una crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero imposto da Washington. Una “disconnessione totale della rete elettrica nazionale” si è verificata alle 16.30 ora locale (20.30 Gmt) di ieri. Questa mattina le autorità di Cuba hanno fatto sapere che è iniziato il ripristino dell’energia elettrica in alcune zone. La rete elettrica cubana è particolarmente fragile, sia a causa della mancanza di manutenzione delle infrastrutture (alcune centrali elettriche hanno più di 30 anni), sia per la carenza dei combustibili da cui dipende. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Secondo blackout totale a Cuba in pochi giorni, proteste all’Avana: è il quarto episodio dall’inizio dell’anno

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