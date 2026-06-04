Un detenuto, proveniente dalla provincia di Perugia, si è suicidato in cella poco dopo aver parlato con i familiari tramite videochiamata. È il quarto caso di suicidio tra i detenuti dall’inizio dell’anno. La morte è avvenuta nella stessa struttura. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle condizioni o eventuali interventi prima del gesto.

Un detenuto, originario della provincia di Perugia, si è tolto la vita in cella, dopo l’ultima videochiamata con i familiari. Lo rende noto il Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che esprime "profondo cordoglio e indignazione per l’ennesimo dramma consumatosi all’interno della casa circondariale di Capanne " a Perugia. Si tratta del quarto suicidio dall’inizio dell’anno nelle carceri umbre. L’uomo, riferisce il sindacato, si trovava "in posizione giuridica di appellante e ubicato in sezione aperta". L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di domenica. Secondo le informazioni pervenute al Sappe, dopo un colloquio video... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Detenuto si suicida in cella. È il quarto dall’inizio dell’anno

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