Cuba blackout a raffica e proteste all’Avana contro il governo
All’Avana si sono verificati numerosi blackout e proteste, con manifestanti che hanno usato pentole e slogan contro il governo. Cuba ha accusato gli Stati Uniti di “asfissiare” l’isola, mentre Washington ha dichiarato che il vero blocco è quello imposto dal regime sul suo popolo.
Blackout a raffica e proteste all’Avana, con pentole e slogan contro il governo. Mentre Cuba accusa gli USA di “asfissiare” l’isola, Washington ribatte che il vero blocco è quello imposto dal regime sul suo popolo. Servizio di Massimiliano Cochi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cuba, blackout a raffica e proteste allAvana contro il governo
Notizie e thread social correlati
Cuba, ennesimo blackout: L'Avana al buioCuba è stata colpita da un nuovo blackout che ha interessato circa il 61% della rete elettrica del paese.
Cuba teme l’attacco Usa tra blackout e protesteA Cuba si susseguono blackout prolungati, con problemi di approvvigionamento idrico e scarsità di carburante, mentre si diffonde la preoccupazione...