Seconda categoria Laurentina dopo il trionfo sceglie la continuità Squadra che vince non si tocca e avanti tutta

Dopo la vittoria in Terza categoria e il titolo provinciale, la squadra si prepara alla promozione in seconda categoria. Il presidente ha annunciato che la rosa sarà riconfermata, puntando sulla continuità. La squadra ha già iniziato gli allenamenti per la nuova stagione, con l’obiettivo di mantenere i risultati ottenuti e affrontare il campionato di categoria superiore. La decisione di non apportare modifiche alla formazione è stata comunicata ufficialmente.

Dopo la vittoria del campionato di Terza categoria e del titolo provinciale (2 a 1 al Bottega) la Laurentina guidata dal presidente Davide Marinelli si è messa al lavoro per allestire una rosa in grado di ben figurare nella categoria superiore. Il direttore sportivo Raffaele Rama (foto con Marconi) di concerto con gli allenatori Daniele e Simone Rossi Mercanti ha cercato da subito i giocatori adatti a rinforzare i reparti e si è adoperato per conferme di chi ha dimostrato già affidabilità e attaccamento alla maglia sociale e dal gruppo promozione sono rimasti quasi tutti, ad iniziare da capitan Ricci. L’unica eccezione c’è stata per Cuccaroni, Micciarelli, Ciarloni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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