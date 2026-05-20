Una squadra appena formata da un anno ha conquistato la promozione in Seconda Categoria. La partita si è disputata allo stadio ‘Marcaccini’ di San Lorenzo in Campo di fronte a circa 500 tifosi, con la Laurentina che ha vinto 3-1 contro il Villa Fastiggi. Con questa vittoria, arrivata con una giornata di anticipo rispetto alla fine del torneo, la squadra ha matematicamente vinto il girone B e ottenuto il pass per la categoria superiore.

Al ‘Marcaccini’ di San Lorenzo in Campo di fronte a 500 tifosi la Laurentina, con la vittoria per 3 a 1 contro il Villa Fastiggi e con una giornata d’anticipo sulla fine del torneo, ha colto matematicamente la vittoria del proprio girone (B) e ha acquisito il pass per la Seconda Categoria. 69 punti in 27 partite (22 quelle vinte), 84 gol fatti e solo 19 subiti, questi i numeri di un team vincente, nato solo un anno fa (dopo 2 anni di stop) per volontà di appassionati di calcio e per il bene del proprio paese. "Se vuoi correre veloce vai da solo, se vuoi andare lontano devi farlo insieme", con questo proverbio africano, ad agosto si era chiusa la presentazione della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arriva la promozione in Seconda categoria per la società che ha appena un anno di vita. Un paese nel "pallone» per la Laurentina

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