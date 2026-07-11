Se non pagate vi colpirà una maledizione l’incubo di una coppia finita nella trappola di una cartomante su TikTok

Una donna di 46 anni è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di estorsione. Secondo le indagini, avrebbe convinto una coppia a pagare migliaia di euro attraverso minacce di maledizioni e sfortune, utilizzando anche TikTok come piattaforma. La presunta truffa si sarebbe svolta vicino a Modena, con la donna che avrebbe sfruttato credenze superstiziose per estorcere denaro. Le autorità stanno approfondendo il caso.

Una presunta veggente è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di estorsione. La donna, che ha 46 anni e vive vicino a Modena, avrebbe raggirato una coppia, costringendola a pagare migliaia di euro per evitare minacce e malefici. A cadere nella trappola online di un annuncio su TikTok è stata una coppia residente a Montecchio Emilia, nel Reggiano, incappata in un consulto di cartomanzia che inizialmente era presentato come gratuito. Il video su TikTok, poi il primo bonifico. Dopo il primo contatto su TikTok, la conversazione si è spostata su WhatsApp. E qui la presunta cartomante ha preteso un pagamento immediato di 50 euro su una carta prepagata. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su TikTok.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attirata nella trappola, picchiata e rapinata. L'incubo di una donna ai Castelli RomaniUna donna è stata attirata in un’abitazione con l’invito di trascorrere una serata in compagnia, ma la situazione è degenerata.

Leggi anche: Una maledizione, tre bambini e una coppia che non voleva figli: stasera in tv "Tre di troppo" con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Argomenti più discussi: Del Campo: Video concordati con Antonio non pagate. Chiuso con l'agenzia. Genchi: Caso ambiguo; Gorizia, il Comune rottama le cartelle: si paga senza more; Galeazzo Bignami inchioda Giuseppe Conte: Faccia come il Covid, chi sbaglia paga | Libero Quotidiano.it.

? Del Campo: Video concordati con Antonio non pagate. Chiuso con l'agenzia. Genchi: Caso ambiguo x.com

Cosa fai se non puoi permetterti la terapia? reddit