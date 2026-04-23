Attirata nella trappola picchiata e rapinata L' incubo di una donna ai Castelli Romani

Una donna è stata attirata in un’abitazione con l’invito di trascorrere una serata in compagnia, ma la situazione è degenerata. La vittima, dopo aver bevuto alcol, è stata colpita al torace e rapinata. L’episodio si è verificato nei Castelli Romani, dove le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata.

Ha attirato una donna in un'abitazione, con il pretesto di trascorrere una serata in compagnia. Da lì la situazione è degenerata: la vittima, indotta a bere alcol, è stata colpita al torace e rapinata. Un episodio violento, con la malcapitata che ha riportato la frattura di tre costole e una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Scossa di terremoto nella notte avvertita ai Castelli Romani e sui Monti LepiniLa Sala Sismica di Roma ha localizzato l'evento accertatndo che l'epicentro c'è stato nei pressi di Lariano (Rm) ad una profondita di 11 km Un... Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno...