Marco si sveglia una mattina qualunque e trova tre bambini seduti a colazione che lo chiamano papà. Fino al giorno precedente il suo unico pensiero era la piega della barba prima di aprire il suo negozio di barbiere. È da questo risveglio surreale che parte Tre di troppo. La commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi e scritta insieme a Michele Abatantuono e Lara Prando, va in onda stasera in tv su Canale 5 alle 21.30 (in contemporanea streaming è anche su Mediaset Infinity). Marco, interpretato da Fabio De Luigi (qui al secondo lungometraggio dopo Tiramisù ), e Giulia, il volto di Virginia Raffaele (che con De Luigi ha condiviso il set tante volte, da Una donna per amica all’ultimo Un bel giorno ), sono una coppia convinta di aver trovato il proprio equilibrio senza figli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una maledizione, tre bambini e una coppia che non voleva figli: stasera in tv "Tre di troppo" con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

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Il CEO incontra una bambina sconosciuta e resta sconvolto: è identica a suo figlio!

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