se mi uccidono annientateli trump su tutte le furie dopo la scoperta del piano segreto iraniano

Secondo le intelligence israeliane, l’Iran avrebbe pianificato un tentativo di omicidio contro l’ex presidente degli Stati Uniti. La notizia è stata presa molto sul serio dall’interessato, che ha risposto con dure parole sui social media, invitando a eliminare gli avversari. Non ci sono conferme ufficiali da fonti statali, ma la notizia ha generato preoccupazione per possibili rischi di escalation tra le due nazioni.

L’Iran avrebbe in mente un piano per uccidere Donald Trump. La presunta nuova intimidazione verso il presidente americano è emersa da informazioni dell’intelligence israeliana e il diretto interessato l’ha presa molto sul serio. L’inquilino della Casa Bianca, dopo aver saputo del complotto contro di lui, ha ha lasciato delle «istruzioni», nel caso in cui Teheran dovesse riuscire a eseguire un attentato contro di lui. «Sono da molto tempo sulla loro lista. È questo il problema con cui abbiamo a che fare», ha confidato al New York Post. Poi ha proseguito ricordando che l’Iran lo considera «l’obiettivo numero uno da molto tempo» e di aver ordinato che gli Usa «li bombardino come mai è stato fatto prima», nel caso in cui dovesse morire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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